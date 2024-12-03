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СИРИЯ. ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ПОСЛЕ ШОКА. РУССКИЕ СНОВА В ДЕЛЕ

СИРИЯ. ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ПОСЛЕ ШОКА. РУССКИЕ СНОВА В ДЕЛЕ

О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии О некоторых неприятных последствиях происходящего в Сирии, в случае дальнейшего развития неприятных тенденций (назовем это так): 1.

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Комментарии
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Елена Сикорова
Да, крутой замес. Благодарю автора за подборку инфы. Что могу сделать с точки зрения обывателя? женщины? пенсионерки? 1. Поблагодарить за честность. 2. Разместить ссылку на материал в своих соц.сетях
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
Может Сирию сделать территорией России?
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7 час.
Вадим Кузнецов
Эти &quot;ценные спецалисты&quot; переводы делают не через Луну и не через Бэнк оф Нью-Йорк. Если из России - то через российские же банки. Адресата перевода можно определить в полплевка. Так и кажется, что у нас больше не считается преступлениями одобрение терроризма, спонсирование терроризма. Все эти организации признаны террористическими. Следовательно, те, кто переводит им средства из России, кто выражает им поддержку, должны быть признаны преступниками по суду и осуждены. У нас полно незавершенных больших проектов (та же Трансполярная магистраль), а люди - на фронте. А тут - толпы преступников, которые должны искупить свою вину тяжелым трудом в суровых условиях (каторга)
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1 час.

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