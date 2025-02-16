Абубакар Салим, актер сыгравший Байека в Assassin's Creed: Origins, раскритиковал желаю...

Абубакар Салим, актер сыгравший Байека в Assassin's Creed: Origins, раскритиковал желающих покупать игры за 100$На фоне готовящегося релиза Grand Theft Auto 6, который запланирован на текущий год, ряд аналитиков и пользователей стали высказываться касательно предполагаемой цены на игру Rockstar Games.