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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Абубакар Салим, актер сыгравший Байека в Assassin's Creed: Origins, раскритиковал желаю...

Абубакар Салим, актер сыгравший Байека в Assassin's Creed: Origins, раскритиковал желаю...

Абубакар Салим, актер сыгравший Байека в Assassin's Creed: Origins, раскритиковал желающих покупать игры за 100$На фоне готовящегося релиза Grand Theft Auto 6, который запланирован на текущий год, ряд аналитиков и пользователей стали высказываться касательно предполагаемой цены на игру Rockstar Games.

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