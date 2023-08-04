Большинство французов считают, что страна не сможет обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024 в Париже

Об этом свидетельствуют данные опроса Elabe. 63% респондентов считают, что возникнут проблемы с обеспечением безопасности, 58% - с транспортной доступностью.
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