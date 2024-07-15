Камала Харрис вызвала на дебаты кандидата в вице-президенты США

Действующий вице-президент США Камала Харрис в понедельник, 15 июля, вызвала на теледебаты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, утвержденного кандидатом на ее должность от Республиканской партии на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов, намеченных на 5 ноября текущего года, – сообщает Politico.