Россиянам дали рекомендации перед сдачей квартиры в аренду

Внешний вид и состояние арендной квартиры влияет на стоимость не меньше других важных параметров — транспортной доступности, окружающей инфраструктуры и экологии района, поэтому, чтобы сдать недвижимость выгодно и найти жильца в кратчайшие сроки, собственникам важно позаботиться о ее подготовке перед сдачей.