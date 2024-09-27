Россиянам дали рекомендации перед сдачей квартиры в аренду

Внешний вид и состояние арендной квартиры влияет на стоимость не меньше других важных параметров — транспортной доступности, окружающей инфраструктуры и экологии района, поэтому, чтобы сдать недвижимость выгодно и найти жильца в кратчайшие сроки, собственникам важно позаботиться о ее подготовке перед сдачей.
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