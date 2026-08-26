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Татар-информ

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Минниханов: позиции Татарстана и Бахрейна очень близки

Минниханов: позиции Татарстана и Бахрейна очень близки

Фото: пресс-служба Раиса РТ На полях Татарстанского нефтегазохимического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн доктором Мухаммедом бен Мубараком бен Даина, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

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