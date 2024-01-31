В РУСАДА заявили, что не имеют полномочий для расследования в отношении окружения Валиевой

Полномочий Российского антидопингового агентства недостаточно для проведения расследования в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой, заявила РИА Новости генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
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