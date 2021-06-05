КРАВЧУК СНОВА БРЕДИТ

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Если в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта на Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями, считает глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.