Театр абсурда

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КРАВЧУК СНОВА БРЕДИТ

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Если в Верховной раде будет единое мнение по решению конфликта на Донбассе, то Киеву удастся вернуть контроль над территориями, считает глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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