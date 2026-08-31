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ВС РФ уничтожили 140 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

ВС РФ уничтожили 140 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Российские военные за сутки уничтожили 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также сотни дронов и десятки робототехнических комплексов в зоне СВО, сообщили пресс-офицеры группировок войск.

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