Более 155 тысяч петербуржцев не смогут выехать из города из-за долгов

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Елена Ленчицкая сообщила, что более 155 тысяч жителей Санкт-Петербурга не смогут покинуть город в мае из-за долгов.