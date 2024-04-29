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Более 155 тысяч петербуржцев не смогут выехать из города из-за долгов

Более 155 тысяч петербуржцев не смогут выехать из города из-за долгов

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Елена Ленчицкая сообщила, что более 155 тысяч жителей Санкт-Петербурга не смогут покинуть город в мае из-за долгов.

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