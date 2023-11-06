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Вирусолог Аграновский: Вакцины не защищают от COVID, потому что вирус поменялся

Вирусолог Аграновский: Вакцины не защищают от COVID, потому что вирус поменялся

Вакцины от COVID-19 снизили свою эффективность. Это объясняется тем, что вирус эволюционировал. Соответствующее заявление сделал профессор Московского госуниверситета, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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