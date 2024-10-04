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"С нами лучше не ругаться": Этнические ОПГ требуют власти в России. Уже доходит до угроз

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Этнические ОПГ требуют власти и политического представительства в России, заметил Николай Севостьянов.

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