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Мобилизация: «Это чушь собачья и спланированная информационная атака на Россию»

Мобилизация: «Это чушь собачья и спланированная информационная атака на Россию»

Мобилизация: «Это чушь собачья и спланированная информационная атака на Россию» Владимир Путин на пресс-конференции поле саммита ШОС честно ответив на вопросы о Зеленском, СВО и переговорах с США Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Новый комментарий от пользователя
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Сергей Сычев

С пенсионным возрастом людей Путин прокатил... надеюсь, что с мобилизацией так не будет!!! А, по идее, зачем нужны мобилизованные? Ну, наверное, чтобы двое из них третьим дроны сбивали... шучу, конечно! Дронов нужно больше выпускать, а не мобилизовать немотивированно люде!!!