Мобилизация: «Это чушь собачья и спланированная информационная атака на Россию» Владимир Путин на пресс-конференции поле саммита ШОС честно ответив на вопросы о Зеленском, СВО и переговорах с США Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).