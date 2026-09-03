Мобилизация: «Это чушь собачья и спланированная информационная атака на Россию» Владимир Путин на пресс-конференции поле саммита ШОС честно ответив на вопросы о Зеленском, СВО и переговорах с США Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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12 ? Недавно он говорил, что было 10.
Это как называется?
С пенсионным возрастом людей Путин прокатил... надеюсь, что с мобилизацией так не будет!!! А, по идее, зачем нужны мобилизованные? Ну, наверное, чтобы двое из них третьим дроны сбивали... шучу, конечно! Дронов нужно больше выпускать, а не мобилизовать немотивированно люде!!!
Хотелось бы верить