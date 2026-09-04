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Бензин в ЦФО подорожал сильнее всего в Рязанской области

Бензин в ЦФО подорожал сильнее всего в Рязанской области

Средняя стоимость бензина в ЦФО — 75,1 рубля за литр, при этом цены на премиальное топливо превышают 100 рублей за литр в Рязанской области.

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