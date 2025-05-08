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Царьград

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Местные жители стали свидетелями эффектного перехвата беспилотника ВСУ русским вертолетом Ка-52

Местные жители стали свидетелями эффектного перехвата беспилотника ВСУ русским вертолетом Ка-52

Момент атаки удалось заснять на видео днем 7 мая в одном из подмосковных регионов.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 ВКС России сбил БПЛА ВСУ, и очевидец запечатлел этот момент на видео.

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