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В Ингушетии случилось землетрясение

В Ингушетии случилось землетрясение

Речь про землетрясение магнитудой 3,6, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».Все случилось рано утром в 17 километрах к юго-востоку от населенного пункта, очаг залегал на глубине 5 км.

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