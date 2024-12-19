ЕС решит в Брюсселе, готов ли он воевать с Россией

... ес и гейропа уже начали гадить под себя, определяя- кто первый на выход...

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пусть попробуют зайти на Украину, возвращаться будет уже не куда [в радиоактивной пустожи, люди не живут]! Но мы всех пленных из ЕС, сможем определить на ПМЖ в Магадан и Воркуту. Мы же добрые и гуманные.