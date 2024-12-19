Заноза
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Заноза

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ЕС решит в Брюсселе, готов ли он воевать с Россией

ЕС решит в Брюсселе, готов ли он воевать с Россией

  Вопрос отправки «миротворцев» на Украину вынесен на обсуждение европейских лидеров В Брюсселе 18 декабря стартует двухдневный саммит лидеров Евросоюза.

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Комментарии
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Владимир Витковский
... вопрос должен стоять так- готова ли РОССИЯ сохранить гейропу? А зачем???
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17 час.
ВВ
Владимир Витковский
... ес и гейропа уже начали гадить под себя, определяя- кто первый на выход...
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть попробуют зайти на Украину, возвращаться будет уже не куда [в радиоактивной пустожи, люди не живут]! Но мы всех пленных из ЕС, сможем определить на ПМЖ в Магадан и Воркуту. Мы же добрые и гуманные.
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14 час.

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