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Я знаю куда сбежала Мальвина. Земляничная грядка

Я знаю куда сбежала Мальвина. Земляничная грядка

Моё открытие прошлого года.Сорт ко мне попал поздней осенью 19 года, без названия. Очаровал меня с первой ягоды.

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Любовь Ивановна
Ягода достаточно крупная, слегка плотновата. Очень сладкая и ароматная. Хороша будет и как домашний сорт и для продажи. Цветоносы не высокие, ягода находится под листьями, чтоб собрать надо поискать, я в этом усматриваю плюс, летучие волки птички ягоды не видят. Есть у этого сорта одна особенность из некоторых семечек прорастают листочки, именно этот дефект и помог установить название этого сорта. Я от него в восторге! И всем всем рекомендую завести!

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