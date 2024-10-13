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Джокович – Федереру после поражения в финале в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»

Джокович – Федереру после поражения в финале в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»

«Поздравляю Янника. Он был просто слишком хорош сегодня, слишком силен. У тебя потрясающий сезон. Поздравляю и команду Янника.

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