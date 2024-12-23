"Ъ": потребление цемента в России в последние месяцы начало падать из-за строек

Объем потребления цемента в России по итогам 2024 года увеличится на 2%, до 66 млн тонн, но это произойдет за счет результата первого полугодия, так как во втором выпуск начал падать, пишет газета "Коммесантъ" со ссылкой на данные "Союзцемента".