"Ъ": потребление цемента в России в последние месяцы начало падать из-за строек

Объем потребления цемента в России по итогам 2024 года увеличится на 2%, до 66 млн тонн, но это произойдет за счет результата первого полугодия, так как во втором выпуск начал падать, пишет газета "Коммесантъ" со ссылкой на данные "Союзцемента".
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