Игорь Кравчук: Последний капитан «Красной машины» и рекордсмен олимпийских пьедесталов СпортпрессаЕго называли последним капитаном легендарной «Красной машины» — сборной СССР, доминировавшей в мировом хоккее на протяжении десятилетий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК Российские гимнас...
- Российские гимнас...
- НК Россиянка Диана М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым