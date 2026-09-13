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Игорь Кравчук: Последний капитан «Красной машины» и рекордсмен олимпийских пьедесталов

Игорь Кравчук: Последний капитан «Красной машины» и рекордсмен олимпийских пьедесталов

Игорь Кравчук: Последний капитан «Красной машины» и рекордсмен олимпийских пьедесталов СпортпрессаЕго называли последним капитаном легендарной «Красной машины» — сборной СССР, доминировавшей в мировом хоккее на протяжении десятилетий.

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