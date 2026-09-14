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Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить"

Зеленский просит партнеров "обеспечить реальное желание России не бить"

Нынешнее руководство Украины ожидает от своих партнёров обеспечения договорённости с Россией об отказе от взаимных ударов по критической инфраструктуре.

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