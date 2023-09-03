Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев до 2022 года всегда говорил о том, что Россия — союзник, друг Казахстана.
Яков Кедми про президента Казахстана Токаева
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
В юрты всех, и в степи... Отключить э/энергию, топливо не продавать, воду.
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3 час.
петр кузнецов
самые главные аргументы это то что Казахстан не входит в список золотого миллиарда и как будет жить народ это не проблема США и запада , это проблема Казахстана , риторика Токаева не соответствует его дипломатическому статусу....
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3 час.
Стефания Новак
Предатель. Зачем помогли когда намечался переворот. А теперь Россия ему не нужна?!
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4 мин.
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