Яков Кедми про президента Казахстана Токаева

В юрты всех, и в степи... Отключить э/энергию, топливо не продавать, воду.

петр кузнецов

самые главные аргументы это то что Казахстан не входит в список золотого миллиарда и как будет жить народ это не проблема США и запада , это проблема Казахстана , риторика Токаева не соответствует его дипломатическому статусу....