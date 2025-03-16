Политнавигатор Если Владимир Зеленский будет вести себя «как вежливый мальчик», то формально в переговорах он останется.
«Ещё одна выходка – и Зеленского уберут» – Кедми
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да... Вляпался наркоша... Награбил-то много... Только успеет ли воспользоваться?
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1 д.
ИГ
Ирина Галивец
Пока это одни разговоры! Сколько его уже отстраняли от власти, но он на месте. Продолжает воровать выпрошенные деньги и убивать граждан хохляндии.
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1 д.
Вадим Лебедев
Наши то же гибнут... гражданские и военные.
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1 д.
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