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«Ещё одна выходка – и Зеленского уберут» – Кедми

«Ещё одна выходка – и Зеленского уберут» – Кедми

Политнавигатор Если Владимир Зеленский будет вести себя «как вежливый мальчик», то формально в переговорах он останется.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да... Вляпался наркоша... Награбил-то много... Только успеет ли воспользоваться?
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1 д.
ИГ
Ирина Галивец
Пока это одни разговоры! Сколько его уже отстраняли от власти, но он на месте. Продолжает воровать выпрошенные деньги и убивать граждан хохляндии.
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1 д.
Вадим Лебедев
Наши то же гибнут... гражданские и военные.
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1 д.
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