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РИА Новости: С Ларисы Долиной взыскивают 4,5 тысячи рублей

РИА Новости: С Ларисы Долиной взыскивают 4,5 тысячи рублей

Судебные приставы взыскивают с Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. .

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