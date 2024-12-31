Эрдоган: Турция надеется на урегулирование конфликта на Украине в 2025 году

Анкара надеется на урегулирование конфликта на Украине в 2025-м. Об этом заявил в своем видеообращении к нации по случаю Нового года президент Турции Реджеп Эрдоган, информирует телевизионный канал TRT Haber.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии