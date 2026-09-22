Месячная аудитория Дзена в России достигла 68 миллионов пользователей

Исследование учитывало пользователей на мобильных устройствах и компьютерах, оценивая охват, суточную аудиторию, время использования ресурсов, эксклюзивную аудиторию и долю времени в интернете среди россиян старше 12 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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