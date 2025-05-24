В Польше опровергли слухи о планах России напасть на Прибалтику

«Дезинформацией» назвал появившиеся в соцсетях сообщения о планах России атаковать Прибалтику во время российско-белорусских учений бывший офицер Агентства внешней разведки Польши Роберт Чеда 23 мая в комментарии Fact.
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