Туск призвал Киев к пересмотру героизации нацистских преступников

Премьер Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации нацистов. Напряжение между Варшавой и Киевом усилилось после перезахоронения лидера ОУН*-УПА*, за что Зеленский в 2026 году потерял орден Белого Орла.
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