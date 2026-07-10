Туск призвал Киев к пересмотру героизации нацистских преступников

Премьер Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации нацистов. Напряжение между Варшавой и Киевом усилилось после перезахоронения лидера ОУН*-УПА*, за что Зеленский в 2026 году потерял орден Белого Орла.