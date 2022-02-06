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Николая Комарова назначили дежурным по Туле 6 февраля

Николая Комарова назначили дежурным по Туле 6 февраля

Дежурным по Туле сегодня, 6 февраля, назначили заместителя начальника главного управления по благоустройству, начальника отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николая Комарова.

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