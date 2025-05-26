Конгрессмен Бэкон призвал США и их союзников вооружить Украину до зубов

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, заявил, что мирные переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине проваливаются, поэтому США должны вооружить Украину до зубов".
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