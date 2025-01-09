Год прошёл, число сменилось, РЖД не загрузилось. Железнодорожники и рынок должны объединиться, чтобы вывести погрузку в плюс

Погрузка в 2024 году по сравнению с 2023 снизилась на 4,1%, до 1 млрд 184 млн тонн. Декабрь по показателям оказался по-новогоднему праздничным и, хотя общей картины не исправил, но вселил надежду в светлое или хотя бы не очень тёмное будущее.