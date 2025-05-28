ВСУ признали: Patriot не справляется с «Искандерами»

Украина сообщает о сбоях американских систем ПВО при перехвате русских ракет.Украинская система противовоздушной обороны Patriot сталкивается с растущими трудностями при попытках перехвата российских баллистических ракет «Искандер».
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