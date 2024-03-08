Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Вячеслав Rfvtytd
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Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ

Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ

Александр Р Планомерное уничтожение всех натовских разведывательных беспилотников над Чёрным морем должно стать первым шагом в борьбе с атаками вражеских безэкипажных катеров на наши корабли.

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