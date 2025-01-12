Главное за день:Вооруженные силы России освободили Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР;В Иловайске, ДНР, перевернулся пассажирский автобус есть погибшие и раненые;В Херсонской области в результате атаки боевиков ВСУ погибла 76-летняя женщина и ранен мужчина;Главное из нового брифинга Минобороны России:.