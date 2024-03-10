10 жутких монстров из легенд, в существование которых верят до сих пор (и, возможно, не зря!)

Они выглядят так, словно пришли из самых страшных кошмаров! Нет никаких доказательств их существования, но жуткие истории об этих созданиях до сих пор звучат убедительно и передаются из поколения в поколение.
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