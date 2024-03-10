Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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10 жутких монстров из легенд, в существование которых верят до сих пор (и, возможно, не зря!)

10 жутких монстров из легенд, в существование которых верят до сих пор (и, возможно, не зря!)

Они выглядят так, словно пришли из самых страшных кошмаров! Нет никаких доказательств их существования, но жуткие истории об этих созданиях до сих пор звучат убедительно и передаются из поколения в поколение.

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