Петербуржцам рассказали о льготных кредитах для предприятий на 2025 год

Стали известны условия программ Временно исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов рассказал о льготных кредитных программах для местного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии