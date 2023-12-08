Раскрыта стоимость празднования новогодней ночи в ресторанах со звездами. Самая дорогая программа состоится в ресторане, где на сцену в Новый год выйдут певица Валерия и Сергей Лазарев, — стоимость стола в заведении составит 199 тысяч рублей.
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