Раскрыта стоимость празднования новогодней ночи в ресторанах со звездами. Самая дорогая программа состоится в ресторане, где на сцену в Новый год выйдут певица Валерия и Сергей Лазарев, — стоимость стола в заведении составит 199 тысяч рублей.