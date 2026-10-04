Colorful выпустила память DDR5 полностью на китайских чипах — 32 ГБ оценили в 595 долларов

Есть радиаторы и RGB-подсветка Colorful представила новый комплект оперативной памяти iGame Shadow II DDR5-6000 C30, особенность его заключается в использовании китайских чипов.
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