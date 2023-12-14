Россельхознадзор будет считать индикатором риска расхождение в маркировке входящего биологического сырья и исходящей продукции из него

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Россельхознадзором», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила заместитель начальника управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Анна Бабушкина.
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