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Трамп: Ситуация на Украине «становится хуже»

Трамп: Ситуация на Украине «становится хуже»

Политик пообещал решить проблему до инаугурации в случае победы на выборах. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности уладить конфликт на Украине до своей инаугурации в случае победы на выборах в ноябре.

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