Трамп: Ситуация на Украине «становится хуже»

Политик пообещал решить проблему до инаугурации в случае победы на выборах. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности уладить конфликт на Украине до своей инаугурации в случае победы на выборах в ноябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии