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Мы соседи по планете

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Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает

Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает

Британский развлекательный сайт Buzzfeed нашел 18 удивительных закусок и напитков, которые есть в России и почему-то отсутствуют в остальных странах (а помог им в этом русскоговорящий редактор Виктор Степанов).

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