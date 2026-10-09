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За что Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

За что Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года стала канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон.

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