PC-версия Halo 2 получила вырезанные миссии из демо-версии с E3 2003 года – спустя 21 годРазработчики из 343 Industries и моддеры из Digsite выпустили для Steam-версии Halo: The Master Chief Collection модификацию, которая добавляет в Halo 2 несколько восстановленных миссий из демоверсии с E3 2003 года.