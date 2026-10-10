The last day has been difficult for Ukraine. This was stated today by Prime Minister Andy Burnham in a telephone conversation with the head of the Kiev regime Vladimir Zelensky, the press service of the British government reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым