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The Eurasia Daily news agency

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Burnham and Zelensky demanded that Russia immediately stop strikes on energy

Burnham and Zelensky demanded that Russia immediately stop strikes on energy

The last day has been difficult for Ukraine. This was stated today by Prime Minister Andy Burnham in a telephone conversation with the head of the Kiev regime Vladimir Zelensky, the press service of the British government reports.

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