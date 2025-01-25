Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сворованы триллионы!

Сворованы триллионы!

Борьба с коррупцией выходит на новый уровень Иван Полетаев Из года в год борьба с коррупцией объявляется в числе приоритетных задач, стоящих перед законодательной и исполнительной властью.

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Комментарии
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A
Andrey
Если борьба с коррупцией объявляется регулярно, то законодательная &quot;власть&quot; ничего не делает(зря получает деньги) или участвует в воровстве!
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12 час.
Людмила Фирстова
Вы статью ВНИМАТЕЛЬНО прочтите и не пишите явную чушь, чтобы не выглядеть, мягко говоря, дураком!
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10 час.
Людмила Фирстова
Откуда такая информация? Укажите , пожалуйста, источник информации и ссылки!
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10 час.

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