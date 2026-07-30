Продала ружьё умершего родственника и попала под следствие жительница Липецкой области

Женщина скрыла наличие ружья после смерти родственника, присвоила и продала оружие.Сотрудники МО МВД России «Данковский» Липецкой области возбудили уголовные дела в отношении 45-летней местной жительницы о хищении оружия и о незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия.
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