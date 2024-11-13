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Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини на пляже

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини на пляже

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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