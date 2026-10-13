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Бельгийскому послу выражен протест из-за обвинений в адрес России

Бельгийскому послу выражен протест из-за обвинений в адрес России

Артем Геодакян/POOL/ТАСС Российская сторона решительно отвергла обвинения военно-политического руководства Бельгии в якобы существующих гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах со стороны РФ в адрес Брюсселя и Европы.

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