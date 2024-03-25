Какие дела будут грехом, а какие благостью на неделе с 25 по 31 марта 2024 года согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваВерующие, как и каждый, кто придерживается народных обычаев, строго следят за своим поведением, особенно в дни праздников и дней памяти святых.